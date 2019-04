La Svezia difende il titolo mondiale, Canada battuto 7-2: gli highlights

99 visualizzazioni | 01:43

La Svezia difende il titolo ai Mondiali maschili di curling 2019 a Lethbridge (Canada). Per il secondo anno consecutivo la squadra guidata dallo skip Niklas Edin, una delle leggende di questo sport, ha conquistato la medaglia d’oro al termine di un cammino quasi perfetto, in cui è arrivata una sola sconfitta.



