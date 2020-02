Riiber senza rivali a Trondheim! Successo stagionale numero 12 in Combinata Nordica

6 visualizzazioni | 02:50

Dominio incontrastato del norvegese Jarl Magnus Riiber nella Gundersen valida per la Coppa del Mondo di combinata nordica disputata a Trondheim, in Norvegia: arriva a 59″3 il secondo classificato, il connazionale Joergen Graabak, mentre è terzo a 1’02″4 il finlandese Ilkka Herola. In casa Italia va a punti Alessandro Pittin, 26° a 3’32″0, mentre resta fuori dai 30 Samuel Costa, 37° a 4’35″1.



