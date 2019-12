Samuel Costa atterra e spezza involontariamente un'ala a un uccellino: "Spero si possa riprendere"

54 visualizzazioni | 00:31

Piccola disavventura all'atterraggio dal salto valido per la prova di combinata nordica a Lillehamer per il nostro Samuel Costa: "Ho provato ad evitarlo ma non ce l'ho fatta. Ora gli auguro una pronta guarigione".



