VIDEO - Waaslandcross St.Niklaas 2019: van der Poel è un ciclone! 11° successo stagionale per lui

Successi iridati nel Waaslandcross di Saint Niklaas in Belgio. Mathieu Van Der Poel e Sanne Cant hanno vinto rispettivamente in campo maschile e femminile dando lustro alla classica competizione internazionale di Ciclocross