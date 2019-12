Vento, fango e freddo: condizioni limite a Namur, ma vince ancora van der Poel

53 visualizzazioni | 02:19

Che duello tra il campione del mondo in carica e Toon Aerts, con il belga che chiude 2° a causa di due cadute, l'ultima proprio all'ultimo giro in piena lotta per il successo con van der Poel. Il belga può comunque essere soddisfatto, balzando in vetta alla classifica generale a causa del ritiro di Eli Iserbyt ha lasciato la corsa perché completamente congelato.