Van der Poel senza rivali a Zolder. Quarto successo consecutivo. Secondo Sweek, 3° Hermans

Tutto facile per Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) nel GP Eric de Vlaeminck di Zolder, settima tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross 2019-2020. Il Campione del Mondo ha colto il quarto successo consecutivo in quest'edizione della manifestazione (e non perde nella Challenge targata UCI dal 17 dicembre 2017) precedendo Laurens Sweeck e Quinten Hermans.