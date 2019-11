Clamorosa rimonta di van der Poel! Salta 25 corridori e conquista la 30a vittoria consecutiva

1.068 visualizzazioni | 02:37

Altro successo per Mathieu van der Poel nel ciclocross, il 30° consecutivo nella disciplina per l'olandese che ha appena conquistato il titolo europeo. Nella quarta prova di Coppa del Mondo, a Tabor, il corridore della Corendon ha dato ancora una volta spettacolo: è partito in terza fila, ha avuto un problema meccanico, ha saltato 25 corridori e ha trionfato davanti a Iserbyt e van der Haar.