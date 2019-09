“Vuelta 360”, tappa 9: Gioventù e coraggio di Pikachu Pogacar, tattiche, gesti e insulti di Soler

2.853 visualizzazioni | 07:34

Tanta pioggia, anche nei tratti di sterrato, salite e GPM in quella che di fatto è stata la frazione più complicata di questa Vuelta 2019. A Cortals d’Encamp si prende la vittoria il classe 1998 Tadej Pogacar, eletto capitano della UAE dopo le difficoltà di Aru e il giovane non tradisce le aspettative. Quintana secondo e terzo Roglic. Al colombiano la maglia rossa, dopo screzi con Marc Soler...



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



Segui ogni giorno la corsa iberica su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!