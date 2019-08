“Vuelta 360”, tappa 7: Valverde eterno, Aru bravo, Magrovistar grande novità e Vuelta muy loca

2.585 visualizzazioni | 08:16

Nel giorno del ritiro di Davide Formolo, l’altro azzurro Fabio Aru sale in 10a posizione in classifica generale a 3.36’ dalla maglia rossa di Lopez. Perché sì, se l’è ripresa il colombiano dell’Astana con Teuns crollato in salita. 7a tappa vinta da Alejandro Valverde che ha battuto Roglic, Quintana e lo stesso Lopez, volando a Mas de la Costa. Sfortunata ancora la Education First...



