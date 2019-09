“Vuelta 360”, tappa 19: Hurrà Cavagna... ma l’etica? Roglic cade, la Movistar attacca e Valverde...

5.751 visualizzazioni | 07:20

A due giorni da Madrid si infiamma la Vuelta con una maxi caduta a 60km dall’arrivo che ha visto in terra anche Roglic e Lopez. Lì si scatenano anche le polemiche: la Movistar attacca e lascia a inseguire la maglai bianca e quella rossa. Tattica? Strategia? E l’etica e la sportività? Intanto Rémi Cavagna conquista Toledo dopo due terzi posti e vari piazzamenti: bravo!



