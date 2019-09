“Vuelta 360”, tappa 18: la sintesi della giornata caliente, nella prima volta di Sergio Higuita

5.939 visualizzazioni | 07:35

Da Colmenar Viejo a Becerril de la Sierra, la tappa ha dato la sua sentenza: Roglic è sempre più padrone di questa Vuelta, arrivando secondo e facendo la volata su Valverde. Primo, alla prima vittoria in un grande Giro, è Sergio Higuita, un bel successo per una sfortunata EF. Tra le sorprese della tappa di ogggi, anche quella di Justine Mattera in commento con Magrini e Gregorio.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



