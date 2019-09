“Vuelta 360”, tappa 17: Quanta fretta, dove corri? Gilbert al 2° successo, Quintana al 2° posto

1.528 visualizzazioni | 06:37

La Deceuninck Quick Step è specialista del vento e fa della 17a frazione de La Vuelta, un capolavopro con Philippe Gilbert. Il principe del Belgio coglie il secondo successo in questa edizione della corsa spagnola. Chi non giova di questa tappa dopo il giorno di riposo è Primoz Roglic che lascia andare la fuga con Nairo Quintana. Il colombiano recupera 5’ e sale in 2a posizione nella generale.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



Segui ogni giorno la corsa iberica su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!