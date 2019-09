“Vuelta 360”, tappa 14: mare, cadute e soprattutto cori da stadio nel bis di Sam Bennett

1.416 visualizzazioni | 07:52

La maxi caduta all’ultimo km prima dell’arrivo ad Oviedo, ha caratterizzato il finale della 14esima tappa della Vuelta. Ciò però non ha oscurato la vittoria di Sam Bennett che ha colto il bis dopo il successo ad Alicante. Coinvolto nella caduta anche Alejandro Valverde, senza consguenze. Luka Mezgec invece, è stato costretto al ritiro.



