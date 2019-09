“Vuelta 360”, tappa 13: Potere, tappa e maglie alla Slovenia, Pogacar e Roglic sul tetto di Spagna

2.755 visualizzazioni | 06:58

La Slovenia sale in cattedra in questa Vuelta di Spagna 2019 con Tadej Pogacar che vince la tappa a l’Alto de los Machucos davanti a Primoz Roglic che combatte e sottolinea ancora una volta il suo primato in rosso. Per il giovane Pogacar è bis alla Vuelta e dopo questa frazione di prende anche la maglia bianca, strappata a Lopez che oggi non ha resisisto agli attacchi sloveni.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



Segui ogni giorno la corsa iberica su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!