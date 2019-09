“Vuelta 360”, tappa 12: tra le pagine del dizionario romantico, ecco la decima di Gilbert a Bilbao

1.210 visualizzazioni | 06:17

Philippe Gilbert scatta su l’Alto de Arraiz, il punto chiave della 12a tappa de La Vuelta e si prende la vittoria davanti alla coppia spagnola Aramburu e Barcelò. Il portacolori della Deceuninck ha così scrutto il suo nome per la 6a volta in una frazione della Vuelta, per la 10a vittoria in un Grande Giro. Nulla cambia nella generale, con i big che arrivano a 3 minuti.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



