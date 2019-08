Vuelta 2019, tappa 5: L’Eliana-Observatorio Astrofísico de Javalambre, percorso e profilo 3D

51 visualizzazioni | 00:20

Primo arrivo in salita di questa Vuelta. Percorso molto tosto: i Gpm di Puerto de Alcublas (2^ cat., 5,9 km al 4,7%) e di Alto Fuente de Rubielos (3^ cat., 4,8 km al 5,7%) faranno da antipasto all'ascesa finale, quella che porta all'Osservatorio Astrofisico. Un 1^ categoria di 11,1 km al 7,8%, dove ci saranno le prime scaramucce tra i big.



