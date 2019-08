Vuelta 2019, tappa 12: Circuito de Navarra-Bilbao, percorso e profilo 3D

5 visualizzazioni | 00:20

Un'altra tappa non banale e adatta alle fughe. Ci sono 4 Gpm, tutti di terza categoria: Alto de Azazeta (4,9 km al 3,9%), Alto de Urruztimendi (2,5 km al 9,2%), Alto El Vivero (4,3 km al 7,7%) e Alto de Arraiz (2,2 km al 12,2%). Le ultime tre salite sono concentrate nel finale, occhio a un possibile blitz degli uomini di classifica.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



