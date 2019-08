Bauhaus vuole dare una borraccia a un compagno, ma inciampa e innesca una maxi caduta

778 visualizzazioni | 01:31

Meno di 30 km all’arrivo nella quinta tappa della Vuelta e una caduta condizona il lavoro del gruppo. Si tratta di Phil Bauhaus, corridore della Bahrain Merida che nel tentativo di buttare una borraccia, si intreccia con un suo compagno di squadra causando una grande caduta, e frazionamento, nel gruppo. Fortunatamente, nessuna conseguenza per i due.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



