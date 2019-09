VAR in corso alla Vuelta: Roglic ha preso la scia dall'ammiraglia? Possibile penalizzazione

2.484 visualizzazioni | 00:40

La Movistar si è lamentata per la condotta di gara di Primoz Roglic che avrebbe preso la scia della propria ammiraglia per recuperare terreno dopo una caduta. Sono in corso l'analisi delle immagini dalla VAR room dell'UCI.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



Segui ogni giorno la corsa iberica su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!