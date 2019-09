Valverde: "Abbiamo lottato con Roglic. Vincere la Vuelta? Vediamo giorno dopo giorno"

80 visualizzazioni | 01:13

Il corridore murciano sperava di fare la differenza sul Puerto del Acebo, ma Roglic ha resistito. Comunque, Valverde ringrazia per il lavoro effettuato da Soler che si è rialzato per dare una mano al proprio capitano anziché puntare alla vittoria di tappa.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



