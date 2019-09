Valerio Conti: "Di testa ci sono, ma la gamba non gira più bene dopo lo stop al Giro"

41 visualizzazioni | 00:55

Il corridore dell'UAE Emirates Team non è soddisfatto per il suo finale, dove non è riuscito a giocarsi la corsa con Gilbert. Purtroppo non c'è la stessa condizione del Giro d'Italia, ma per Conti c'è comunque la soddisfazione di essere riuscito ad entrare in una fuga ostica da portare via.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



Segui ogni giorno la corsa iberica su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!