Testa, gambe e cuore nel capolavoro di Pogacar, il 20enne della UAE vince a Cortals d’Encamp

Tadej Pogacar vince nella tappa delle salite della Vuelta, quella da Andorra la Vella a Cortals d’Encamp. Nel giorno della grande beffa della Movistar, con la lite tra Soler, Quintana e l’ammiraglia, c’è il giovane 20enne della UAE che coglie il primo successo in un grande giro. Colpaccio davanti a Quintana e Roglic con il colombiano che prende la maglia rossa.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



