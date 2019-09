Succede anche questo alla Vuelta: i corridori cominciano la 13a tappa dal San Mames di Bilbao

141 visualizzazioni | 01:51

Incredibile ma vero. La Catedral di Bilbao, o meglio lo stadio San Mamés, utilizzato per le partite di calcio dell'Athletic Club, è stato utilizzato come sede di partenza della 13a tappa della Vuelta, frazione da Bilbao a Los Machucos. Rapido giro di campo prima di entrare nella corsa vera...



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



