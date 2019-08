Strada bagnata e la Jumbo Visma finisce a terra: comincia in salita la Vuelta di Roglic

5.538 visualizzazioni | 00:57

Terreno lucido e difficile quello della prima frazione de La Vuelta 2019, la cronosquadre di Torrevieja. In questa prova, la squadra favorita era la Jumbo-Visma di Roglic, con il Re della velocità Tony Martin a fare da guida. Eppure, uscendo da una curva, il treno giallo non riesce a tenere l’asfalto e tutta la squadra cade in terra.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



