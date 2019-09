Sergio Higuita sorprende tutti! Roglic vince la volata per il 2° posto: rivivi il finale

4.438 visualizzazioni | 01:05

Primo successo in carriera per il classe ’97 Sergio Higuita della Education First che riesce a cogliere la vittoria in una Vuelta davvero sfortunata per la formazione statunitense. A 15” dal colombiano, arriva Primoz Roglic che ha sempre di più le mani su questa Vuelta e addirittura fa la volata su Valverde, terzo, per evitare di perdere secondi preziosi. In difficoltà Pogacar, sopreso da Lopez.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



