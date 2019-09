Sepp Kuss rocker al Puerto de Acebo: scatta in salita, batte il cinque a tutti e vince alla Vuelta

274 visualizzazioni | 01:24

Era la tappa dai 4 GPM di prima categoria, avrebbe potuto decidere la Vuelta e invece Roglic e Valverde, con cambi regolari, non hanno fatto variare la classifica generale. Chi ha mescolato le carte della frazione numero 15, è stato Sepp Kuss (Jumbo Visma) che in salita è riuscito a staccare tutti andandosi a prendere la vittoria a Puerto de Acebo dopo 40km di salita in mezzo a due ali di folla.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



