Roglic: "Abbiamo fatto un errore di strategia", Niermann: "Il peggior giorno sull'ammiraglia"

Il corridore sloveno ammette che ci sono stati degli errori a livello di strategia, permettendo a Quintana di involarsi in fuga con il colombiano che è così rientrato in classifica. Niermann, uno dei ds della Jumbo Visma, confessa: "Il peggior giorno da quando sono in un'ammiraglia. Abbiamo lasciato solo Primoz per quasi tutta la tappa".



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



