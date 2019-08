Quintana vince a Calpe: a Roche la roja, si rivede Aru! Rivivi l'azione del colombiano

4.650 visualizzazioni | 01:12

Poteva essere una semplice tappa di inizio Vuelta e invece, dopo la cronosquadre, a prendersi la vittoria a Calpe è Nairo Quintana che non soffre per niente le pendenze della Comunitat Valanciana e vola più in alto di tutti. Bene anche Fabio Aru, 5° al traguardo, che si riporta sotto nella lotta alla camiseta Roja cancellando dalla mente la rovinosa caduta della prima frazione.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



Segui ogni giorno la corsa iberica su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!