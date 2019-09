Philippe Gilbert scatta in salita e si prende la vittoria a Bilbao, è la 6a sinfonia alla Vuelta

2.013 visualizzazioni | 01:31

Il punto chiave della 12a tappa, l’Alto de Arraiz, ha dato le sue sentenze premiando Philippe Gilbert che scatta proprio sull’ultima erta, prima dell’arrivo a Bilbao e si prende la 6a vittoria alla Vuelta, la 10a in un Grande Giro. Secondo Aramburu e terzo Barcelò, entrambi in volata, alle spalle di Gilbert. Nulla cambia nella generale, con i big che arrivano a 3 minuti.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



Segui ogni giorno la corsa iberica su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!