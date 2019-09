La ricognizione di Flecha: "Sull'Alto de la Cubilla vedo favoriti Pogacar e Roglic"

2 visualizzazioni | 02:37

Il nostro Juan Antonio Flecha ci spiega le difficoltà della 16a tappa della Vuelta, con l'arrivo posto a 1690 metri sull'Alto de la Cubilla. Una salita in cui devi essere regolare, dove Pogacar e Roglic potranno fare bene al posto di un Miguel Angel Lopez.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



