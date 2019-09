La ricognizione di Flecha: "Sul GPM della Peña Negra servirà gestirsi, l'ultimo km è una tortura"

visualizzazione | 02:56

Ultimo GPM di 1a categoria di questa Vuelta e i corridori affronteranno il temibile Puerto de la Peña Negra. Difficoltà? Oltre alla pendenza, in realtà, il vero ostacolo è la lunghezza di questa salita: 14,2 km. Siamo a fine corsa e dare tutto all'inizio del GPM potrebbe essere un rischio: bisogna evitare di finire fuori giri.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



