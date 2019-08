Jesus Herrada: “Dedico questa vittoria a mio fratello, alla mia squadra e alla mia famiglia"

14 visualizzazioni | 01:50

Le impressioni del vincitore di tappa, Jesus Herrada: “Nessuna rivincita per la gara di mio fratello, anche se la dedica è per lui. Ho avuto l’opportunità e l’ho colta. Nel finale sapevo che Teuns era molto forte ma volevo tenere le energie per batterlo sul finale. Ce l’ho fatta”



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



