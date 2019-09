Gilbert a quota 11 in un Grande Giro, sua anche Gadalajara! Quintana si riprende la 2° piazza

83 visualizzazioni | 01:21

Quando c’è il vento, arriva anche il Wolfpack, questa volta con Philippe Gilbert che dopo il giorno di riposo, coglie l’11esimo successo in un grande giro bissando la vittoria di Bilbao. Battuto in volata Sam Bennett, stremato dopo l’arrivo e a chiudere il podio, ancora un Deceuninck, Remi Cavagna. Nella generale, recupera Quintana che va in fuga ed è ora secondo alle spalle di Roglic.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



Segui ogni giorno la corsa iberica su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!