Jakobsen si prende Madrid, Roglic la Vuelta 2019: “Godiamocelo, è un fuoriclasse"

Fabio Jakobsen si prende l’ultima volata a Madrid nel giorno dei festeggiamenti della maglia rossa di Primoz Roglic, primo sloveno a vincere la Vuelta di Spagna. Per Roglic è il primo grande Giro della carriera che chiude con una vittoria, nella crono di Pau, tappa che gli ha dato la maglia roja. Festeggia la Slovenia anche con Pogacar e festeggia anche la Deceuninck che sale a quota 62 vittorie.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



