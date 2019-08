Fabio Jakobsen si prende la rivincita su Bennett, rivivi il suo sprint vincente a El Puig

3.369 visualizzazioni | 02:11

Max Richeze guida alla grande Fabio Jakobsen nella quarta tappa della Vuelta a El Puig. Il corridore della Deceuninck Quick Step si prende quindi la rivincita su Sam Bennett, vittorioso ad Alicante. L’irlandese è arrivato secondo rimontando negli ultimi metri. Max Walscheid chiude il podio, Roche resta in rosso.



