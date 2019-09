Ecco il ventaglio dell'Astana: Fuglsang fa un cambio all'americana con Miguel Angel Lopez?

1.011 visualizzazioni | 03:40

A poco più di 30 km dall'arrivo di Guadalajara, l'Astana fa partire un ventaglio per provare a mettere in scacco Primoz Roglic e Tadej Pogacar rimasti senza compagni di squadra. Durante la manovra, secondo la giuria dei commissarri è avvenuto un cambio all'americana tra Fuglsang e Miguel Angel Lopez, con il colombiano che è stato così penalizzato di 10'' nella generale.



