Da Uran in terra allo sprint di Jakobsen, gli highlights della 4a tappa in 7 minuti

Rigoberto Uran cade in terra a pochi km dall’arrivo, in una caduta provocada addirittura da un suo compagno di squadra. Nulla di grave per il colombiano che mantiene la sua terza posizione nella generale. La volata la vince Fabio Jakobsen pilotato da Max Richeze con un grande allungo, pochi metri prima, di Remy Cavagna. Una Deceuninck Quick Step in gran forma, in vista delle prossime salite.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



Segui ogni giorno la corsa iberica su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!