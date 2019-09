Cosa vi siete persi della 9a tappa: Edet in difficoltà, Lopez e Roglic cadono, Pogacar sorprende

4 visualizzazioni | 02:00

Subito in difficoltà la maglia roja di Nicolas Edet, con il corridore della Cofidis che lascia il simbolo della leadership a Quintana. Il colombiano però non vince la tappa, beffato da Pogacar. Finiscono a terra Miguel Angel Lopez e Roglic a causa della pioggia.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



Segui ogni giorno la corsa iberica su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!