Cosa vi siete persi della 3a tappa: Sam Bennett sprint vincente, Gaviria salta sul GPM

C'è solo una salita nella prima tapp velocisti, un GPM di terza categoria che tra le sue vittime vede Fernando Gaviria. Il colombiano non partecipa allo sprint di Alicante, vinto di potenza da Sam Bennett. Roche tiene la maglia rossa di leader, Quintana ancora a 2".



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



