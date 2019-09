Cosa vi siete persi dell'11a tappa: Madrazo crolla, Iturria vince, Roglic controlla

21 visualizzazioni | 02:02

14 corridori in fuga tra cui Matteo Fabbro, c'era anche Angel Madrazo alla caccia di punti per la classifica scalatori ma il corridore della Burgos crolla sulla seconda salita. Il gruppo arriva a più di 18 minuti di ritardo con Roglic che controlla.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



