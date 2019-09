Cosa ti piace del ciclismo? Troia: "Mi piace vincere", De Gendt: "Mi piacciono le fughe"

16 visualizzazioni | 02:44

Prima delle tappe della Vuelta è stato chiesto ai ciclisti iscritti cosa piace, appunto, del mondo del ciclismo. Ognuno ama un aspetto diverso del lavoro, così Latour: "Noi siamo fortunati. Non facciamo gli impiegati e possiamo girare dove vogliamo con una bicicletta".



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



