Contador: "Tutto dipenderà dall'atteggiamento dalla Jumbo, si lotterà per il podio"

Secondo il nostro Alberto Contador sarà difficile scalzare Primoz Roglic dalla vetta della classifica. Anche se dipenderà molto dallo stato di forma dei corridori della Jumbo Visma caduti in blocco nella tappa di ieri. Si lotterà quindi per il podio e sarà il Puerto de la Peña Negra



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



