Cenghialta: "Volevamo vincere con Fuglsang. E Lopez? Vediamo cosa succederà nelle prossime tappe"

Il ds dell'Astana è sincero: l'obiettivo odierno era quello di vincere la tappa con Jakob Fuglsang e il team kazako è riuscito nel suo intento portando il danese alla vittoria grazie all'aiuto di Luis Leon Sanchez. E per la classifica? Miguel Angel Lopez ci ha provato, ma il 3° posto si dovrà conquistare alla terza settimana.



