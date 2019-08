Capolavoro di Madrazo a Javalambre! Sua la prima salita, Superman Lopez si riprende la maglia

1.030 visualizzazioni | 01:56

La maglia a pois si carica sul primo vero arrivo in salita della Vuelta 2019, Angel Madrazo vince a Javalambre e la Burgos Bh fa doppietta con Jetse Bol. Miguel Angel Lopez scatta e arriva a 47” dal vincitore, riprendendosi la maglia rossa vinta alla prima tappa. Male gli azzurri Aru e Formolo, arrivati attartardati dalla testa della corsa e soprattutto dai big di classifica.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



