Bouchard a pois, la bianca a Lopez, ma vince Higuita: gli highlights della 18a tappa in 8 minuti

7 visualizzazioni | 08:37

Bouchard rafforza la sua leadership nella classifica scalatori grazie alla fuga, mentre Miguel Angel Lopez effettua il sorpasso su Pogacar nella classifica dei giovani. Roglic resta in testa, mentre vince Sergio Higuita che centra il suo primo successo in un Grande Giro.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



Segui ogni giorno la corsa iberica su it.eurosport.com con i nostri video highlights. Sprint, scatti, fughe, interviste, curiosità: non ti mancherà nulla!