9 settembre 2017: l'ultimo sparo di Contador! Il Pistolero stravince sull'Angliru

Non ci poteva essere modo migliore per chiudere la propria carriera con un altro successo epico. Alberto Contador vince la tappa regina della Vuelta 2017, con una fantastica azione ai piedi dell'Angliru. Il Pistolero dice addio al ciclismo con il suo marchio di fabbrica.



Il rosso è il colore della Spagna ed è anche il colore della maglia della Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro dell’anno. Il coraggio è decisivo in questa corsa ricca di salite.



