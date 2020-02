VIDEO - Vuelta San Juan 2020: Stybar sorprende i velocisti a El Villicum, Evenepoel resta in vetta

visualizzazione | 01:08

Dopo 174,5 chilometri prevalentemente pianeggianti, se non per il GPM di terza categoria dell’Alto de las Vacas, è stato Zdenek Stybar a tagliare per primo il traguardo a sorpresa anticipando i velocisti con un attacco secco cominciato a circa 600 metri dall’arrivo. Il ciclista ceco della Deceuninck Quick-Step ha ottenuto così la 18ma vittoria della carriera.