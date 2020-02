UAE Tour 2020: gli highlights della quinta tappa

38 visualizzazioni | 03:32

Seconda scalata in quel di Jebel Hafeet: altro arrivo in salita per l'UAE Tour 2020. Una gran battaglia nei 162 chilometri odierni, per la quinta tappa, con partenza da Al Ain. È stata una volata ristretta a decidere il successo: Tadej Pogacar, davvero spettacolare oggi, è riuscito a spuntarla al photofinish su Alexey Lutsenko.