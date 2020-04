VIDEO - "Tutti giù per terra, basta toccare il freno e...": quante cadute al Giro di Sicilia

Lo scorso anno c'è stata la prima edizione del Giro di Sicilia vinto da Brandon McNulty. Mattia Cattaneo era uno dei corridori da tenere d'occhio sia per la generale che per un successo di tappa, ma finì per terra - insieme ad altri corridori - durante la terza tappa con arrivo a Ragusa, proprio il 5 aprile 2019.