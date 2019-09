Trentin si prende l'argento ai Mondiali: l'Italia torna a medaglia a 11 anni di distanza

5.480 visualizzazioni | 02:35

Il corridore azzurro viene beffato in volata dal danese Mads Pedersen, con una medaglia d'argento che sa di sconfitta. L'Italia, comunque, non andava a medaglia da 11 anni nella prova in linea maschile élite dei Mondiali: gli ultimi erano stati Alessandro Ballan (oro) e Damiano Cungeo (argento) a Varese 2008.